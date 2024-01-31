Беспилотник сбросил боеприпас на автобус в оккупированном Донецке

Атака FPV-дрона на автобус в Донецке. Фото: Telegram

Сегодня, 31 января, во временно оккупированном РФ Донецке беспилотник сбросил боеприпас на автобус, ранив при этом водителя.



Инцидент произошел в Киевском районе возле железнодорожного вокзала. Поврежден автобус №70. Известно, что ранение получил водитель.



Стоит отметить, что так называемый «глава» города Алексей Кулемзин сразу же определил, что сброс боеприпаса произошел с «вражеского беспилотника», не дождавшись расследования.



Ранее россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив девять человек и убив одного жителя Авдеевки. Сегодня также был обстрелян оккупантами Нью-Йорк Бахмутского района, в результате которого пострадал человек.