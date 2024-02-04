Зеленский приехал на позиции украинских военных в район Роботиного

Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Фото: пресс-служба президента Украины

Сегодня, 4 февраля, президент Владимир Зеленский побывал на передовой на Запорожском направлении. Речь идет о селе Работино, которое находилось под российской оккупацией с марта 2022 до конца августа 2023 года, когда его во время летнего контрнаступления освободили ВСУ. Об этом он написал в Telegram.



«Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды», — написал он.



По словам президента, огромная честь находиться здесь.



«На их плечах сложная, решающая миссия — отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого», — резюмировал он.







Отметим, что это первая поездка на фронт верховного главнокомандующего в этом году.



Село Работино расположено между двумя небольшими городами в Запорожской области — Токмак и Орехов. С марта 2022 года до августа 2023 года село было оккупировано россиянами. Сегодня Работино остается на переднем крае фронта.

Напомним, 2 февраля Владимир Зеленский провел Ставку, на которой, среди прочих, присутствовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.