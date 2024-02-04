Зеленський приїхав на позиції українських військових у район Роботиного на Запоріжжі

Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області. Фото: пресслужба президента України

Сьогодні, 4 лютого, президент Володимир Зеленський побував на передовій на Запорізькому напрямі. Йдеться про село Роботине, яке знаходилося під російською окупацією з березня 2022 року до кінця серпня 2023 року, коли його під час літнього контрнаступу звільнили ЗСУ. Про це він написав у Telegram.



«Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди», — написав він.



За словами президента, величезна честь перебувати тут.



«На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога та захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному», — резюмував він.







Зазначимо, що це перша поїздка на фронт верховного головнокомандувача в цьому році.



Село Роботине розташоване між двома невеликими містами в Запорізькій області – Токмак та Оріхів. З березня 2022 року до серпня 2023 року село було окуповане росіянами. Сьогодні Роботине залишається на передньому краї фронту.

Нагадаємо, 2 лютого Володимир Зеленський провів Ставку, на якій, серед інших, був присутній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров.