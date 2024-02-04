Россияне на оккупированных территориях будут учить детей собирать дроны

На временно оккупированных территориях захватчики планируют ввести модуль технологий БПЛА на уроках труда. Об этом сообщили в Telegram-канале Спротив.



«Данный модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сбору беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военных целях. Также среди школьников будут вести агитацию по дальнейшему обучению по техническим специальностям и работе на военных заводах», — говорится в сообщении.



Как отмечается, Кремль рассматривает управление БпЛА — как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе. Россияне намерены привлечь как можно больше молодежи.



Таким образом россияне в очередной раз нарушают международное право и используют гражданское население в военных целях.





Напомним, во временно оккупированном Россией Луганске будет работать российский центр спецподготовки «Воин», в котором детей будут учить стрелять.