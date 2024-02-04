Росіяни на окупованих територіях навчатимуть дітей збирати дрони

На тимчасово окупованих територіях загарбники планують запровадити модуль технологій БПЛА на уроках праці. Про це повідомили у Telegram-каналі Спротив.



«Цей модуль буде присвячений вивченню технологій, особливостей конструкції та збору безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у військових цілях. Також серед школярів вестимуть агітацію з подальшого навчання з технічних спеціальностей та роботи на військових заводах», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, Кремль розглядає управління БпЛА як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якнайбільше молоді.



Таким чином росіяни вкотре порушують міжнародне право та використовують цивільне населення у військових цілях.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Луганську працюватиме російський центр спецпідготовки «Воїн», в якому дітей навчатимуть стріляти.