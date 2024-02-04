Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ►

Смотрите в новом выпуске «За гранью»:
- Путин рассказал, что ждет оккупированные территории к 2030 году.
- Россия преувеличивает экономический рост в «новых регионах».
- С какой целью РФ готова восстанавливать предприятия в оккупации.
- Батальон «Ахмат» называет захват завода в Мариуполе «защитой».
- Группировка «ДНР» не решает проблемы вывоза мусора и отсутствия электричества.
- Российские военные продолжают совершать преступления на Донбассе.
- В Мелитополе установили баннеры с отсчетом дней до выборов президента России.