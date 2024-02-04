Батальйон «Ахмат» про захоплення заводу в Маріуполі. Донецьк потопає у смітті. Розстріл сім'ї в «ЛНР» ►

Дивіться у новому випуску «За гранню»:
- Путін розповів, що чекає на окуповані території до 2030 року.
- Росія перебільшує економічне зростання у «нових регіонах».
- З якою метою РФ готова поновлювати підприємства в окупації.
- Батальйон «Ахмат» називає захоплення заводу в Маріуполі «захистом».
- Угруповання «ДНР» не вирішує проблеми вивезення сміття та відсутності електрики.
- Російські військові продовжують чинити злочини на Донбасі.
- У Мелітополі встановили банери з відліком днів до виборів президента Росії.