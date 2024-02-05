При обстреле Донецкой области погиб один человек, четверо получили ранения

За прошедшие сутки, 4 февраля, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, убив одного человека и ранив еще двоих в Торецке, также ранения получили два жителя Авдеевки. Об этом написал у себя в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 4 февраля россияне убили 1 жителя Донбасса — в Торецке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения», — добавил Филашкин.







Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи на сегодняшний день составляет 1850 человек убитыми и 4536 — ранеными.



Ранее российские оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области. В частности, в Максимильяновке один человек был ранен.