Під час обстрілу Донецької області загинула одна людина, четверо отримали поранення

Минулої доби, 4 лютого, росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, вбивши одну людину і поранивши ще двох у Торецьку, також поранення отримали двоє жителів Авдіївки. Про це написав у себе в Telegram голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 4 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Торецьку. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення», - додав Філашкін.







Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи на сьогодні становить 1850 осіб убитими та 4536 – пораненими.



Раніше російські окупанти обстріляли населені пункти на Донеччині. Зокрема, у Максимільянівці одну людину було поранено.