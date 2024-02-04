В Донецкой области один человек получил ранения в результате атаки россиян

За прошедшие сутки, 3 февраля, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой области. В частности, в Максимильяновке один человек был ранен. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 3 февраля россияне ранили 1 жителя Донецкой области — в Максимильяновка», — написал он.





С начала полномасштабной войны в регионе погибли 1849 людей, 4532 — получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, 3 февраля под огнем оказалось село Качкаровка Бериславского района Херсонской области, россияне сбросили на него управляемые авиабомбы, разрушив критическую инфраструктуру.