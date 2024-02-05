Спикер Палаты представителей обещает «похоронить» проект бюджета для Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, в котором предусмотрена также помощь для Украины и Израиля.



«Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент», — написал Джонсон.



Он также заверил, что если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, то он «умрет по прибытию».



Напомним, 4 февраля Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.