Спікер Палати представників обіцяє «поховати» проєкт бюджету для України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування поданий у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, в якому передбачена також допомога для України та Ізраїлю.



«Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент», - написав Джонсон.



Він також запевнив, що якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, то він «помре після прибуття».



Нагадаємо, 4 лютого Сенат США представив двопартійний законопроєкт щодо безпеки кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.