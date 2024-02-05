В Мариуполе школьники сломали парту: их заставили извиниться на камеру, а российский пропагандист говорит о «неблагодарных» жителях

Школьников в Мариуполе вынудили записать извинения. Кадр из видео

В оккупированном Мариуполе трое школьников сняли на видео, как ломают парту в классе. Ролик попал в сеть и на выходных на него обратили внимание российские СМИ и пропагандисты.



На происшествие отреагировала оккупационная администрация Мариуполя. Поступок старшеклассников там рассматривают «исключительно как факт вандализма».



«Подчеркиваем, что любые акты проявления вандализма в учебных заведениях будут рассматриваться правоохранительными органами, а к ученикам применяться как административные, так и дисциплинарные меры», — добавили в администрации оккупированного Россией города.



Позже был выложен ролик, на котором трое этих школьников извиняются за порчу парты. При этом в оригинальном видео с извинениями, которое распространили местные пророссийские телеграм-каналы, старшеклассники называют свои имена и показаны их лица. Такой подход возмутил даже некоторых российских пропагандистов.



«Записывать с ними видео было глупо и бездарно. Для создания и использования фото и видео материала лица до 18 лет нужно заручиться письменным согласием его родителей. Мне сложно представить родителя, который на это добровольно согласился. Кроме прилюдного унижения эти видео ничего не несут. Прилюдное унижение — это средневековье», — написала пропагандистка, член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.



Она добавила, что этих школьников с 5 февраля привлекут к работе в коммунальной службе Мариуполя.



Также инцидент с партой прокомментировал в эфире пропагандистского телеканала «Соловьев Live» Ведущий программы Борис Якеменко. По его мнению, этих школьников «надо сейчас наизнанку вывернуть — чем они занимаются, телефончики посмотреть — что там за чатики».



«Потому что осталась какая-то часть этих людей, которые нам вовсе не благодарны», — сказал пропагандист и добавил, что подобные случаи — «повод очень внимательно присмотреться к тем, кого мы сегодня включили в состав России».



Напомним, в некоторых населенных пунктах оккупированной Луганской области школьников заставляют плести маскировочные сетки для российских оккупантов.