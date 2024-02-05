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У Маріуполі школярі зламали парту: їх змусили вибачитися на камеру, а російський пропагандист говорить про «невдячних» мешканців

05 лютого 2024, 12:59

У Маріуполі школярі зламали парту: їх змусили вибачитися на камеру, а російський пропагандист говорить про «невдячних» мешканців

Школярів у Маріуполі змусили записати вибачення. Кадр із відео Школярів у Маріуполі змусили записати вибачення. Кадр із відео

В окупованому Маріуполі троє школярів зняли на відео, як ламають парту у класі. Ролик потрапив у мережу і у вихідні на нього звернули увагу російські ЗМІ та пропагандисти.

 На подію відреагувала окупаційна адміністрація Маріуполя. Вчинок старшокласників там розглядають «виключно як факт вандалізму».

«Наголошуємо, що будь-які акти прояву вандалізму у навчальних закладах розглядатимуться правоохоронними органами, а до учнів застосовуватимуться як адміністративні, так і дисциплінарні заходи», — додали в адміністрації окупованого Росією міста.

 Пізніше було викладено ролик, на якому троє цих школярів вибачаються за псування парти. При цьому в оригінальному відео з вибаченнями, яке поширили місцеві проросійські телеграм-канали, старшокласники називають свої імена та показані їхні особи. Такий підхід обурив навіть російських пропагандистів.

 «Записувати з ними відео було безглуздо і бездарно. Для створення та використання фото та відео матеріалу особи до 18 років потрібно заручитися письмовою згодою його батьків. Мені важко уявити батька, котрий на це добровільно погодився. Крім прилюдного приниження, ці відео нічого не несуть. Прилюдне приниження – це середньовіччя», — написала пропагандистка, член Ради з прав людини при президенту РФ Марина Ахмедова.

Вона додала, що цих школярів з 5 лютого залучать до роботи у комунальній службі Маріуполя.

 Також інцидент з партою прокоментував в ефірі пропагандистського телеканалу «Соловйов Live» ведучий програми Борис Якеменко. На його думку, цих школярів «треба зараз навиворіт вивернути — чим вони займаються, телефончики подивитися — що там за чатики».
«Оскільки залишилася якась частина цих людей, які нам зовсім не вдячні», — сказав пропагандист і додав, що подібні випадки — «привід дуже уважно придивитися до тих, кого ми сьогодні приєднали до Росії».

Нагадаємо, у деяких населених пунктах окупованої Луганської області школярів змушують плести маскувальні сітки для російських окупантів.

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