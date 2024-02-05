Россия ударила по Херсону: четверо людей погибли, один мужчина находится в больнице

Российские оккупанты сегодня, 5 февраля, массированным огнем бьют по Херсону. По состоянию на 13:48 известно о четырех погибших, еще один парень получил ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и пресс-служба Херсонской ОВА.



«Российские террористы убили четырех херсонцев, еще один человек ранен и сейчас находится в больнице», — говорится в сообщении.



По словам Прокудина, в центральной части Херсона российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль. В результате обстрела он загорелся, во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин.



Также из-за российских ударов пострадал 24-летний парень. Его со взрывной травмой доставили в больницу.



Кроме того, из-за артиллерийского удара травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина. В момент обстрела она находилась на улице.



Также в ведомстве проинформировали, что в полдень оккупанты в очередной раз атаковали город. От полученных ран погиб 60-летний местный житель.





Напомним, 3 февраля под огнем оказалось село Качкаровка Бериславского района Херсонской области, россияне сбросили на него управляемые авиабомбы, разрушив критическую инфраструктуру.