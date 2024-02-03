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Россияне сбросили на Качкаровку управляемые авиабомбы: разрушены школа и дома

03 февраля 2024, 16:10

Россияне сбросили на Качкаровку управляемые авиабомбы: разрушены школа и дома

Авиаудар по Качкаровке. Фото: Facebook Авиаудар по Качкаровке. Фото: Facebook

Вчера под огнем оказалось село Качкаровка Бериславского района Херсонской области, россияне сбросили на него управляемые авиабомбы, разрушив критическую инфраструктуру. Об этом рассказал глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.

«На населенный пункт россияне сбросили управляемые авиабомбы. В результате обстрела значительные повреждения получили три десятка жилых домов и объект критической инфраструктуры. Еще один прилет пришелся по школе», — отметил Прокудин.

Глава Херсонской ОВА заявил, что чудом лишь обошлось без пострадавших местных жителей, потому что за минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 218 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.

Вдобавок русские военные попали в детский сад в Бериславском районе, нанесли разрушения магазинам и медицинскому учреждению в Херсоне. Ранее в социальной сети Facebook появилось видео с результатами обстрелов жилых кварталов Херсона. 

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