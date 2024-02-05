Росія вдарила по Херсону: четверо людей загинули, один чоловік перебуває у лікарні

Російські окупанти сьогодні, 5 лютого, масованим вогнем б'ють по Херсону. Станом на 13:48 відомо про чотирьох загиблих, ще один хлопець отримав поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та пресслужба Херсонської ОВА.



«Російські терористи вбили чотирьох херсонців, ще одну людину поранено і зараз перебуває в лікарні», — йдеться у повідомленні.



За словами Прокудіна, у центральній частині Херсона російські окупанти обстріляли легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу він спалахнув, під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків.



Також через російські удари постраждав 24-річний хлопець. Його з вибуховою травмою доправили до лікарні.



Крім того, через артилерійский удар травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. У момент обстрілу вона була на вулиці.



Також у відомстві поінформували, що опівдні окупанти вкотре атакували місто. Від одержаних ран загинув 60-річний місцевий житель.





Нагадаємо, 3 лютого під вогнем опинилося село Качкарівка Бериславського району Херсонської області, росіяни скинули на нього керовані авіабомби, зруйнувавши критичну інфраструктуру.