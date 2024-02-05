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Из Украины в Канаду в ближайшие два месяца приедут 90 тысяч человек — СМИ

05 февраля 2024, 15:27

Из Украины в Канаду в ближайшие два месяца приедут 90 тысяч человек — СМИ

Канадский генерал Рик Хиллер из Стратегического консультативного совета бьет тревогу, заявляя о неготовности принять больше перемещенных украинцев в Канаде. Его возмутили истории о недавно прибывших семьях из так называемой группы риска, которые вынуждены жить в палатках в центре Торонто. Об этом пишет канадское издание National Post.

Судя по всему, в дальнейшем будет только хуже. По оценкам федеральных властей, в ближайшие два месяца в Канаду приедут 90 тысяч человек из Украины.

По словам Хиллера, прежде у канадских властей не было общенационального видения или стратегии, чтобы принять нужные меры на случай небывалого притока беженцев.

«Но мы можем это сделать. Мы делали это раньше», — объяснил он. По его мнению, власти могли бы разработать логистический план для украинских переселенцев после консультаций с руководителями провинций и городов.

За два года 250 тысяч украинцев переехали в Канаду в рамках специальной визовой программы. Еще у 700 тысяч есть аналогичные визы, а срок подачи заявок истекает 31 марта — отсюда и ожидающаяся новая волна беженцев из Украины.

Хиллиер занимает должность председателя Стратегического консультативного совета (Strategic Advisory Council), который обеспечивает поддержку и консультации в рамках кампании Unite with Ukraine — инициатива Всемирного конгресса украинцев.

По его словам, Канада совершенно не готова принять дополнительных переселенцев.

Украинцы в Польше или западной Украине могут запаниковать из-за того, что срок действия их канадской визы истекает. И если путинские войска добьются прорыва в Украине, допускает Хиллиер, это будут не тысячи, а сотни тысяч украинцев, летящих в Канаду.

Он говорит, что Силы обороны «умнее, искуснее и проворнее», но хочет, чтобы другие не забывали, что Украина борется с «большим и ужасным медведем гризли».

«А когда этот медведь гризли продолжит вас атаковать, в конечном итоге его размер, вес, сила и выносливость вас попросту измотают», — предупредил канадский генерал.

Сейчас, по подсчетам Хиллера, россияне, выстреливают по позициям ВСУ в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы.

«Это несостоятельно. Сейчас мы находимся на уровне Пашендейля (Битва при Пашендейле), знаете, когда в 1917 году за 10 дней союзники и немцы на небольшом клочке земли сделали около четырех миллионов выстрелов», — отметил он.

Хиллиер общается с представителями Украины напрямую и посредством телевидения. Его посыл людям в Украине примерно такой: «Вы исчезли с мировой арены, потому что внимание Запада обращено на другие места — Ближний Восток, Южно-Китайское море и даже Латинскую Америку. Граждане заняты предстоящими выборами в своих странах и инфляцией».

По его мнению, Украине не хватает стратегического коммуникационного плана, «чтобы объяснить американцам, британцам, немцам, голландцам, канадцам, что война в Украине жестокая, кровавая, и что она продолжается, и почему это важно именно для них».

«Президент Зеленский — этот парень вдохновляет, пожалуй, даже больше, чем Уинстон Черчилль в свое время. Но его одного маловато», — сказал генерал.

Что касается кризиса с украинскими беженцами в Канаде, здесь, он считает, следует обратиться к прошлому опыту, вспомнить, как Оттава восемь лет назад приняла 50 тысяч сирийцев.

По словам авторов публикации, энергичный тон Хиллера воодушевляет, но задача на самом деле сложная. Принять 50 тысяч сирийских беженцев — это не все равно, что интегрировать почти миллион украинцев. Возможности в плане жилья тоже существенно изменились в последние восемь лет.

В качестве решений он предлагает строить модульные приюты в крупных центрах, где можно было бы разместить перемещенных лиц гуманным и достойным образом, пока они не переедут из крупных городов в меньшие, где есть работа и жилье.

Хиллер упомянул об украинской семье, живущей в палатке в центре Торонто, которой, скорее всего, придется вернуться в Украину.

«Как это ни печально, — сокрушается он. — Канада настолько плоха, что им скорее придется вернутся в раздираемую войной страну, вместо гото, чтобы остаться здесь».

Ранее сообщалось, что министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о новой помощи Украине, что включает 10 многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies на сумму примерно 20 миллионов канадских долларов.

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