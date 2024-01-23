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Канада объявила о новой помощи Украине: катера, лодки для морских операций и не только

23 января 2024, 22:20

Канада объявила о новой помощи Украине: катера, лодки для морских операций и не только

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о новой помощи Украине, что включает 10 многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies на сумму примерно 20 миллионов канадских долларов.

Как сообщается на сайте Минобороны Канады, эти многомоторные надувные лодки с жестким корпусом будут помогать Украине в различных морских операциях, включая поисково-спасательные операции, транспортировку войск и грузов, наблюдение и разведку.

«Каждая лодка будет оснащена сложной системой датчиков, навигации и связи. Это пожертвование включает в себя предоставление обучения украинских операторов по коммерческим контрактам, а также предоставление прицепов и запасных частей. Ожидается, что поставка этих лодок с обучением будет завершена к концу весны 2024 года», — сказано в сообщении.

Министр также объявил, что начиная со следующего месяца в поддержку членства Канады в коалиции по обучению F-16 для Вооруженных сил Украины Канада предоставит гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал, нанятых по контракту с базирующейся в Монреале компанией Top Aces Inc. Эта поддержка оценивается примерно в 15 миллионов канадских долларов.

Обучение начнется в феврале 2024 года и продолжится до 2025 года.

Канада также обеспечивает обучение английскому языку военнослужащих ВВС Украины в языковой школе канадских вооруженных сил. Эта работа станет важным вкладом в миссию по оснащению и оснащению ВСУ истребителями F-16.

Министр Блэр также объявил об участии Канады в двух коалициях в рамках «Рамштайн» — бронетанковой и коалиции ВВС.

Министр отметил, что для ВСУ поступило больше партий ранее объявленных пожертвований, включая стрелковое оружие и боеприпасы стандартов НАТО, а также зимнюю одежду и снаряжение. В ближайшие недели будет больше поставок этих товаров.

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