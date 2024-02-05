З України до Канади в найближчі два місяці приїде 90 тисяч людей — ЗМІ

Канадський генерал Рік Хіллер зі Стратегічної консультативної ради б'є на сполох, заявляючи про неготовність прийняти більше переміщених українців у Канаді. Його обурили історії про сім'ї, що нещодавно прибули, з так званої групи ризику, які змушені жити в наметах у центрі Торонто. Про це пише канадське видання National Post.

Зважаючи на все, надалі буде лише гірше. За оцінками федеральної влади, у найближчі два місяці до Канади приїде 90 тисяч людей з України.

За словами Хіллера, раніше канадська влада не мала загальнонаціонального бачення або стратегії, щоб вжити потрібних заходів на випадок небувалого припливу біженців.

«Але ми можемо це зробити. Ми робили це раніше», – пояснив він. На його думку, влада могла б розробити логістичний план для українських переселенців після консультацій з керівниками провінцій та міст.

За два роки 250 тисяч українців переїхали до Канади у рамках спеціальної візової програми. Ще 700 тисяч мають аналогічні візи, а термін подання заявок спливає 31 березня — звідси й нова хвиля біженців з України, що очікується.

Хіллієр обіймає посаду голови Стратегічної консультативної ради (Strategic Advisory Council), яка забезпечує підтримку та консультації в рамках кампанії Unite with Ukraine — ініціатива Світового конгресу українців.

За його словами, Канада не готова прийняти додаткових переселенців.

Українці в Польщі чи західній Україні можуть запанікувати через те, що термін дії їхньої канадської візи спливає. І якщо путінські війська доб'ються прориву в Україні, припускає Хіллієр, це будуть не тисячі, а сотні тисяч українців, які летять до Канади.

Він каже, що Сили оборони «розумніші, майстерніші та спритніші», але хоче, щоб інші не забували, що Україна бореться з «великим і жахливим ведмедем гризлі».

«А коли цей ведмідь гризлі продовжить вас атакувати, зрештою його розмір, вага, сила і витривалість вас просто виснажать», — попередив канадський генерал.

Наразі, за підрахунками Хіллера, росіяни вистрілюють за позиціями ЗСУ у п'ять разів більше артилерійських снарядів, ніж українці.

«Це неспроможне. Зараз ми знаходимося на рівні Пашендейля (Битва при Пашендейлі), знаєте, коли 1917 року за 10 днів союзники та німці на невеликому клаптику землі зробили близько чотирьох мільйонів пострілів», — зазначив він.

Хіллієр спілкується з представниками України безпосередньо та за допомогою телебачення. Його посил людям в Україні приблизно такий: «Ви зникли зі світової арени, тому що увага Заходу звернена на інші місця — Близький Схід, Південно-Китайське море та навіть Латинську Америку. Громадяни зайняті майбутніми виборами у своїх країнах та інфляцією».

На його думку, Україні не вистачає стратегічного комунікаційного плану, «щоб пояснити американцям, британцям, німцям, голландцям, канадцям, що війна в Україні є жорстокою, кривавою, і що вона триває, і чому це важливо саме для них».

«Президент Зеленський — цей хлопець надихає, мабуть, навіть більше, ніж свого часу Уінстон Черчілль. Але його одного обмаль», — сказав генерал.

Щодо кризи з українськими біженцями в Канаді, тут, він вважає, слід звернутися до минулого досвіду, згадати, як Оттава вісім років тому прийняла 50 тисяч сирійців.

За словами авторів публікації, енергійний тон Хіллера надихає, але завдання насправді складне. Прийняти 50 тисяч сирійських біженців — це не байдуже, що інтегрувати майже мільйон українців. Можливості щодо житла теж істотно змінилися в останні вісім років.

Як рішення він пропонує будувати модульні притулки у великих центрах, де можна було б розмістити переміщених осіб гуманним і гідним чином, поки вони не переїдуть із великих міст до менших, де є робота та житло.

Хіллер згадав про українську родину, яка живе в наметі в центрі Торонто, якій, швидше за все, доведеться повернутися до України.

«Як це не сумно, — журиться він. — Канада настільки погана, що їм швидше доведеться повернуться до країни, що роздирається війною, замість гото, щоб залишитися тут».

Раніше повідомлялося, що міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про нову допомогу Україні, що включає 10 багатоцільових катерів від Zodiac Hurricane Technologies на суму приблизно 20 мільйонів канадських доларів.