Из-за действий Трампа выделение американской помощи Украине становится все менее вероятным — FT

Действия Дональда Трампа препятствуют решению о выделении военной помощи США Украине. Фото: Википедия

Республиканцы в Конгрессе США, подчиняясь указаниям Дональда Трампа, блокируют предоставление военной помощи Украине, несмотря на потенциально катастрофические последствия такого решения. Об этом сегодня пишет британское деловое издание Financial Times.

Как отмечает обозреватель FT Гидеон Рахман, Трамп и его сторонники из Республиканской партии, очевидно, готовы рискнуть победой России — если это хоть немного увеличит шансы Трампа на победу над Байденом в ноябре. Возможно, что Трамп даже приветствовал бы поражение Украины — если бы оно случилось к президентским выборам и позволило бы ему делать свои любимые заявления о слабости и неудаче администрации Байдена.

«До президентских выборов в США осталось еще много месяцев. Но Дональд Трамп уже оказывает глубоко пагубное влияние на американскую внешнюю политику. По указанию Трампа республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине», — пишет автор.

Он подчеркнул, что хотя Сенат США может согласовать пакет помощи на этой неделе, республиканцы в Палате представителей остаются совершенно непримиримыми. В результате становится все менее вероятным, что военная помощь Украине пройдет через Конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году.

«Последствия этого решения могут быть катастрофическими. Украина уже страдает от нехватки боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. В этом году эта проблема станет еще более острой и приведет к все более опасным последствиям», — отмечается в статье.

Джек Уотлинг из Королевского института вооруженных сил, частый гость на линии фронта в Украине, говорит, что ситуация там сейчас «чрезвычайно серьезна». Нехватка боеприпасов уже привела к росту украинских потерь. Не имея уверенности в том, когда поступят новые поставки техники, украинские военные не могут планировать будущие операции.

Также указывается, что нехватка вооружения влияет и на готовность украинцев идти добровольцами на военную службу. Растущее давление на киевское правительство является частью объяснения публичных разногласий между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным.

«Одной из позитивных новостей для Украины стало соглашение на прошлой неделе о том, что ЕС предоставит украинскому правительству новую финансовую поддержку в размере 50 миллиардов евро. В совместном письме FT канцлер Германии Олаф Шольц и четыре других лидера ЕС также призвали к увеличению европейской военной помощи», — пишет обозреватель FT.

Однако европейские производственные линии еще не готовы заполнить дефицит боеприпасов, оставленный американцами. Это займет время как минимум до 2025 года и делает вторую половину этого года потенциально очень опасной для Украины, отметил автор.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США обещает «похоронить» проект бюджета для Украины.