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Через дії Трампа виділення американської допомоги Україні стає все менш ймовірним — FT

05 лютого 2024, 16:32

Через дії Трампа виділення американської допомоги Україні стає все менш ймовірним — FT

Дії Дональда Трампа перешкоджають рішенню про надання військової допомоги США Україні. Фото: Вікіпедія Дії Дональда Трампа перешкоджають рішенню про надання військової допомоги США Україні. Фото: Вікіпедія

Республіканці у Конгресі США, підкоряючись вказівкам Дональда Трампа, блокують надання військової допомоги Україні, незважаючи на потенційно катастрофічні наслідки такого рішення. Про це пише британське ділове видання Financial Times.

Як зазначає оглядач FT Гідеон Рахман, Трамп та його прихильники з Республіканської партії, очевидно, готові ризикнути перемогою Росії — якщо це хоч трохи збільшить шанси Трампа на перемогу над Байденом у листопаді. Можливо, що Трамп навіть вітав би поразку України — якби вона трапилася до президентських виборів і дозволила б йому робити свої улюблені заяви про слабкість і невдачу адміністрації Байдена.

«До президентських виборів у США залишилося ще багато місяців. Але Дональд Трамп вже глибоко згубно впливає на американську зовнішню політику. За вказівкою Трампа, республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні», — пише автор.

Він підкреслив, що хоча Сенат США може погодити пакет допомоги цього тижня, республіканці у Палаті представників залишаються непримиренними. В результаті стає все менш ймовірним, що військова допомога Україні пройде через Конгрес у найближчі місяці чи навіть цього року.

«Наслідки цього рішення можуть бути катастрофічними. Україна вже страждає на брак боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів. Цього року ця проблема стане ще гострішою і призведе до дедалі небезпечніших наслідків», — зазначається у статті.

Джек Уотлінг із Королівського інституту збройних сил, частий гість на лінії фронту в Україні, каже, що ситуація там зараз «надзвичайно серйозна». Нестача боєприпасів уже призвела до зростання українських втрат. Не маючи впевненості у тому, коли надійдуть нові постачання техніки, українські військові не можуть планувати майбутніх операцій.

Також зазначається, що нестача озброєння впливає і на готовність українців йти добровольцями на військову службу. Зростання тиску на київський уряд є частиною пояснення публічних розбіжностей між президентом Володимиром Зеленським і його головнокомандувачем Валерієм Залужним.

«Однією із позитивних новин для України стала угода минулого тижня про те, що ЄС надасть українському уряду нову фінансову підтримку у розмірі 50 мільярдів євро. У спільному листі FT канцлер Німеччини Олаф Шольц та чотири інші лідери ЄС також закликали до збільшення європейської військової допомоги», — пише оглядач FT.

Проте європейські виробничі лінії ще готові заповнити дефіцит боєприпасів, залишений американцями. Це займе час як мінімум до 2025 року та робить другу половину цього року потенційно дуже небезпечною для України, зазначив автор.

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США обіцяє «поховати» проект бюджету для України.

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