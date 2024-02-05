Энергетики в течение января вернули электричество в 294 населенных пункта

Почти 300 населенных пунктов Донецкой области снова получают электричество. Фото: ДТЭК

В Донецкой области энергетики вернули электричество в 294 населенных пункта в течение января. Снова со светом более 214 тысяч семей в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.



«Несмотря на продолжающиеся в регионе активные боевые действия, в течение января специалистам ДТЭК Донецкие электросети с разрешения военных удалось выполнить ряд ремонтов и возобновить электроснабжение жителям 294 населенных пунктов. Вновь получают электричество более 214 тысяч семей в Донецкой области», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что с 24 февраля прошлого года энергетики возобновили электричество для 6,9 млн семей нарастающим итогом. Только за последние выходные специалисты возобновили электричество для более 16 тысяч семей в 9 населенных пунктах на Донетчине.



Ситуация в Донецкой области остается очень сложной. Из-за обстрелов энергосистема региона испытывает постоянные повреждения.



Напомним, на временно оккупированных территориях Украины из-за обесточивания остановились ряд предприятий. Возобновить электроснабжение захватчики не могут из-за дефицита энергетиков.