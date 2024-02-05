Енергетики протягом січня повернули електрику до 294 населених пунктів

Майже 300 населених пунктів Донецької області знову одержують електрику. Фото: ДТЕК

У Донецькій області енергетики повернули електрику до 294 населених пунктів протягом січня. Знову зі світлом понад 214 тисяч сімей у регіоні. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



«Незважаючи на активні бойові дії, що продовжуються в регіоні, протягом січня фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі з дозволу військових вдалося виконати ряд ремонтів і відновити електропостачання мешканцям 294 населених пунктів. Знову отримують електрику понад 214 тисяч сімей на Донеччині», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що з 24 лютого минулого року енергетики відновили електрику для 6,9 млн сімей наростаючим підсумком. Тільки за останні вихідні фахівці відновили електрику для понад 16 тисяч сімей у 9 населених пунктах на Донеччині.



Ситуація на Донеччині залишається дуже складною. Через обстріл енергосистема регіону зазнає постійних пошкоджень.



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України через знеструмлення зупинилася низка підприємств. Відновити електропостачання загарбники не можуть через дефіцит енергетиків.