Нидерланды увеличили количество F-16, которые передадут Украине

Министерство обороны Нидерландов готовит еще 6 истребителей F-16, таким образом, общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

The Netherlands Ministry of Defence is readying 6 additional F-16 fighter aircraft for delivery to Ukraine. This brings the total number to 24 F-16s. 's aerial superiority is essential for countering Russian aggression.#StandWithUkraine