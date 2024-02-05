Нідерланди збільшили кількість F-16, які передадуть Україні

Міністерство оборони Нідерландів готує ще 6 винищувачів F-16, таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24. Про це повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.

Німеччини Ministroy of Defence readying 6 additional F-16 fighter aircraft for delivery to Ukraine. Це спрямовує до 24 F-16s. 'Aerial superiority is esential for countering Російське aggression. #StandWithUkraine — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 5, 2024

«Перевага України в повітрі необхідна для протидії російській агресії», — підкреслила Оллонгрен.



За словами глави оборонного відомства Нідерландів, реальний термін для передачі майже всіх винищувачів для України – 2024 рік.



На озброєнні Нідерландів перебувають 42 літаки F-16, проте вони більше не потрібні, оскільки країна переходить на більш сучасні F-35.