Нідерланди збільшили кількість F-16, які передадуть Україні

Міністерство оборони Нідерландів готує ще 6 винищувачів F-16, таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24. Про це повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.

