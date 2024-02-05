В Северской громаде Донецкой области осталось 10% населения: люди живут без света, газа и воды

Северская громада в Донецкой области с начала полномасштабной войны живет без света, воды, газа и связи. По состоянию на февраль 2024 года в громаде осталось 1100 человек, из них ни одного ребенка. Об этом сообщил глава Северской городской военной администрации Бахмутского района Донецкой области Алексей Воробьев, передает Укринформ.



«Сейчас в Северской громаде проживает 1100 человек — это 10%, оставшихся после полномасштабного вторжения. Вскоре будет два года, как громада без воды, без Интернета, без света и газа», — уточнил он.



Воробьев отметил, что в громаде вывезли детей, 65% среде тех, кто остались — пожилые люди.



По его словам, в громаде работают четыре социальных работника. Из городской больницы и амбулатории остались стоматолог и семейный врач, других специалистов привлекают, привозят для осмотра пациентов, чтобы сделать УЗИ, рентген и т.д.



«У нас работает врач-стоматолог, мы зубы лечим безвозмездно жителям. Еще у нас есть семейный врач, который не выезжал на ни один день из громады, работает. Другие врачи приезжают, то есть без медицинского обследования люди не остаются», — заявил глава администрации.



Что касается условий жизни, то еще в прошлом году жителям завезли буржуйки, а областная администрация закупила дрова. Также громада получила очистные системы, благодаря Донецкой ОВА закуплен водовоз, и скоро будут людям развозить воду.



Кроме того, благодаря различным фондам, громада обеспечена продуктами питания.



Воробьев добавил, что на сегодняшний день город Северск разрушен на 90%, люди живут в подвалах многоэтажек и частных домов.



Напомним, в составе Северской громады 7 населенных пунктов — г. Северск и 6 сел: Григоровка, Дроновка, Платоновка, Резниковка, Свято-Покровское и Серебрянка.



Напомним, за 4 февраля россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, убив одного человека и ранив еще двоих в Торецке, также ранения получили два жителя Авдеевки.