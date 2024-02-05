У Сіверській громаді Донецької області залишилося 10% населення: люди живуть без світла, газу та води

Сіверська громада на Донеччині з початку повномасштабної війни живе без світла, води, газу та зв'язку. Станом на лютий 2024 року у громаді залишилося 1100 осіб, з них жодної дитини. Про це повідомив голова Сіверської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області Олексій Воробйов, повідомляє Укрінформ.



«Зараз у Сіверській громаді проживає 1100 осіб – це 10%, що залишилися після повномасштабного вторгнення. Незабаром буде два роки, як громада без води, без Інтернету, без світла та газу», – уточнив він.



Воробйов зазначив, що у громаді вивезли дітей, 65% серед тих, хто залишився — люди похилого віку.



За його словами, у громаді працюють чотири соціальні працівники. З міської лікарні та амбулаторії залишилися стоматолог та сімейний лікар, інших фахівців залучають, привозять для огляду пацієнтів, щоб зробити УЗД, рентген тощо.



«У нас працює лікар-стоматолог, ми зуби лікуємо безоплатно мешканцям. Ще у нас є сімейний лікар, який не виїжджав на жоден день із громади, працює. Інші лікарі приїжджають, тобто без медичного обстеження люди не залишаються», — заявив глава адміністрації.



Щодо умов життя, то ще минулого року мешканцям завезли буржуйки, а обласна адміністрація закупила дрова. Також громада отримала очисні системи, завдяки Донецькій ОВА закуплено водовоз, і скоро людям розвозитимуть воду.



Крім того, завдяки різним фондам громада забезпечена продуктами харчування.



Воробйов додав, що на сьогоднішній день місто Сіверськ зруйновано на 90%, люди живуть у підвалах багатоповерхівок та приватних будинків.



Нагадаємо, у складі Сіверської громади 7 населених пунктів — м. Сіверськ і 6 сіл: Григорівка, Дронівка, Платонівка, Різниківка, Свято-Покровське та Серебрянка.



Нагадаємо, за 4 лютого росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, вбивши одну людину і поранивши ще двох у Торецьку, також поранення отримали двоє мешканців Авдіївки.