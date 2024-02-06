Ночью россияне ударили по Харьковщине: разрушена гостиница

Российские военные в ночь на вторник, 6 февраля, нанесли удары по Золочеву Богодуховского района. В городе разрушена трехэтажная гостиница, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Разрушена трехэтажная гостиница. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: двух женщин и мужчину», — написал Синегубов.

По его словам, также загорелся фасад магазина.

Идет ликвидация последствий ударов.

Ранее сообщалось, что в Великом Бурлуке на Харьковщине российская авиабомба пробила дыру в жилом доме, но не разорвалась.