В Великом Бурлуке ФАБ-250 пробила дыру в жилом доме, но не разорвалась

ФАБ-250 пробила дом в Великом Бурлуке. Фото: Полиция в Харьковской области

В одном из частных домов в Большом Бурлуке обнаружили неразорванную авиабомбу ФАБ-250. Об этом сообщил у себя в Facebook начальник следственного отдела ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов.



«Одна из авиабомб, которыми россияне обстреливают Харьковскую область. Эта не разорвалась, но пробила дыру в жилом доме. ФАБ-250 полетели на головы мирных жителей Великого Бурлука накануне ночью около двенадцати часов», — отметил Болвинов.

ФАБ-250 пробила дом в Великом Бурлуке. Фото: Полиция в Харьковской области

По словам начальник следственного отдела ГУНП Украины в Харьковской области, данных о пострадавших не поступало.



«Это свое оружие россияне называют высокоточным, хвалятся, что добавили ему крылья и навигационную систему. Но в который раз этот "навигатор" завел в обычный мирный населенный пункт», — добавил Болвинов.

ФАБ-250 пробила дом в Великом Бурлуке. Фото: Полиция в Харьковской области

Ранее российский самолёт «уронил» ещё одну авиабомбу — на этот раз во временно оккупированном городе Зимогорье Луганской области, которое расположено в чуть более 20 км от Алчевска.