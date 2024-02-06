Вночі росіяни вдарили по Харківщині: зруйновано готель

Російські військові в ніч проти вівторка, 6 лютого, завдали ударів по Золочову Богодухівського району. У місті зруйновано триповерховий готель, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Зруйнований триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували: двох жінок та чоловіка», -— написав Синєгубов.

За його словами, також спалахнув фасад магазину.

Йде ліквідація наслідків ударів.

Раніше повідомлялося, що у Великому Бурлуці на Харківщині російська авіабомба пробила дірку у житловому будинку, але не розірвалася.