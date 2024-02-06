Россияне ранили жителя Авдеевки при обстреле города

За прошедшие сутки, 5 февраля, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив одного жителя Авдеевки. Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал у себя в Telegram.



«За 5 февраля россияне ранили 1 жителя Донбасса — в Авдеевке», — подчеркнул Филашкин.







Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи на сегодняшний день составляет 1850 человек убитыми и 4537 — ранеными.



Ранее россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, убив одного человека и ранив еще двоих в Торецке, также ранения получили два жителя Авдеевки.