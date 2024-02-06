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Россияне ранили жителя Авдеевки при обстреле города

06 февраля 2024, 08:39

Россияне ранили жителя Авдеевки при обстреле города

За прошедшие сутки, 5 февраля, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив одного жителя Авдеевки. Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал у себя в Telegram.

«За 5 февраля россияне ранили 1 жителя Донбасса — в Авдеевке», — подчеркнул Филашкин.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи на сегодняшний день составляет 1850 человек убитыми и 4537 — ранеными.

Ранее россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, убив одного человека и ранив еще двоих в Торецке, также ранения получили два жителя Авдеевки. 

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