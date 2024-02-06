Росіяни поранили мешканця Авдіївки під час обстрілу міста

Минулої доби, 5 лютого, росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши одного жителя Авдіївки. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у себе в Telegram.



«За 5 лютого росіяни поранили 1 жителя Донбасу - в Авдіївці», - підкреслив Філашкін.







Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи на сьогодні становить 1850 осіб убитими та 4537 – пораненими.



Раніше росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, вбивши одну людину та поранивши ще двох у Торецьку, також поранення отримали двоє жителів Авдіївки.