РФ обстреляла гостиницу в Харьковской области: погиб младенец, трое женщин пострадали

Оккупанты атаковали Харьковщину. Фото: Олег Синегубов

В результате сегодняшнего ракетного удара по гостиннице в городе Золочев Харьковской области погиб двухмесячный ребенок, также трое женщин госпитализировали с травмами. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Из-под завалов трехэтажного отеля спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, родившегося 4 декабря 2023 года», — написал он.



По информации Синегубова, три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка.



Известно, что оккупанты атаковали населенный пункт двумя ракетами С-300.



Напомним, армия РФ в ночь на вторник, 6 февраля, нанесли удары по Золочеву Богодуховского района. В городе разрушена трехэтажная гостиница.