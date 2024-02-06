РФ обстріляла готель у Харківській області: загинуло немовля, троє жінок постраждали

Окупанти атакували Харківщину. Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по готелю у місті Золочів Харківської області загинула двомісячна дитина, також троє жінок госпіталізували з травмами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року», — написав він.



За інформацією Синєгубова, троє жінок 21, 28 і 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані до лікарні, у тому числі і мати загиблої дитини.



Відомо, що окупанти атакували населений пункт двома ракетами С-300.



Нагадаємо, армія РФ у ніч на вівторок, 6 лютого, завдали ударів по Золочову Богодухівського району. У місті зруйновано триповерховий готель.