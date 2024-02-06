Оккупанты за сутки атаковали ракетами Покровск и село Ровное: повреждена критическая инфраструктура и предприятие

Российские оккупанты в течение суток, 5 февраля, обстреливали населенные пункты Донецкой области. Под огнем находились города Авдеевка, Покровск, села Первомайское и Ровное. В результате атак есть жертва, также значительные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В ведомстве отметили, что российские войска били по жилому сектору из авиации, ОТРК «Искандер-М», ЗРК «С-300» и артиллерии. Повреждены 8 гражданских объектов — 2 жилых дома, предприятие, критическая инфраструктура.



«Двумя ракетами С-300 Россия атаковала Покровск, есть повреждения на территории предприятия. Ракету с ОТРК «Искандер-М» враг запустил по селу Ровное, повредил критическую инфраструктуру», — говорится в сообщении.



Кроме того, в Авдеевке оккупанты попали в два частных дома.





Напомним, 5 февраля россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив одного жителя Авдеевки.