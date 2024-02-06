Окупанти за добу атакували ракетами Покровськ та село Рівне: пошкоджено критичну інфраструктуру та підприємство

Російські окупанти протягом доби 5 лютого обстрілювали населені пункти Донецької області. Під вогнем знаходилися міста Авдіївка, Покровськ, села Первомайське та Рівне. Внаслідок атак є жертва, також значні пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві зазначили, що російські війська били житловим сектором з авіації, ОТРК «Іскандер-М», ЗРК «С-300» та артилерії. Пошкоджено 8 цивільних об'єктів — 2 житлові будинки, підприємство, критична інфраструктура.



«Двома ракетами С-300 Росія атакувала Покровськ, є пошкодження на території підприємства. Ракету з ОТРК «Іскандер-М» ворог запустив селом Рівне, пошкодив критичну інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.



Крім того, в Авдіївці окупанти потрапили до двох приватних будинків.





Нагадаємо, 5 лютого росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши одного мешканця Авдіївки.