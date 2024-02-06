В результате обстрела Марганца пострадали двое людей, повреждены жилые дома и авто

Российская армия обстреляла Марганец Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Российская армия сегодня, 6 февраля, в очередной раз обстреляла Марганец Днепропетровской области. Россияне применили дрон-камикадзе, в результате атаки двое местных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



По уточненной информации, 50-летняя женщина будет лечиться дома. Мужчина 63 лет – госпитализирован в состоянии средней тяжести.





Также Лысак отметил, что повреждены четыре частных дома и авто.





Напомним, российские войска 30 января ударили ракетой по Синельниковскому району Днепропетровской области, а Никопольский район целый день обстреливали из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе.