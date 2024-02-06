Внаслідок обстрілу Марганця постраждали двоє людей, пошкоджено житлові будинки та авто

Російська армія обстріляла Марганець на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

Російська армія сьогодні, 6 лютого, вкотре обстріляла Марганець Дніпропетровської області. Росіяни застосували дрон-камікадзе, внаслідок атаки двоє місцевих жителів отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



За уточненою інформацією, 50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років – госпіталізований у стані середньої тяжкості.





Також Лисак зазначив, що пошкоджено чотири приватні будинки та авто.

Нагадаємо, російські війська 30 січня вдарили ракетою по Синельниківському району Дніпропетровської області, а Нікопольський район цілий день обстрілювали з артилерії та атакували дронами-камікадзе.