Украинский парламент продлил мобилизацию и военное положение до 13 мая

Верховная Рада продлила срок действия военного положения и проведение общей мобилизации с 14 февраля на 90 суток, то есть до 13 мая.

За законопроект № 10456 в целом проголосовали 335 депутатов при минимально необходимых 226, за законопроект № 10457 – 323, сообщают «Українські Новини».

Отмечается, что законопроект № 10456 предусматривает утверждение указа Президента №49 от 5 февраля «О продлении срока действия военного положения в Украине», согласно которому срок действия военного положения продлевается с 5:30 14 февраля 2023 года на 90 суток.

Законопроект №10457 предусматривает утверждение указа Президента №50 от 5 февраля «О продлении срока проведения общей мобилизации», согласно которому срок проведения общей мобилизации продлевается с 14 февраля на 90 суток.

В пояснительной записке к обоим законопроектам отмечается, что их принятие будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, 8 ноября 2023 года Рада продлила срок действия военного положения и проведения общей мобилизации с 16 ноября на 90 суток, то есть до 13 февраля 2024 года.

24 февраля 2022 года парламент одобрила введение Президентом Владимиром Зеленским военного положения в связи с началом Россией войны и объявления и проведения общей мобилизации.