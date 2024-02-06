Український парламент продовжив мобілізацію та військовий стан до 13 травня

Верховна Рада продовжила термін дії військового стану та проведення загальної мобілізації з 14 лютого на 90 діб, тобто до 13 травня.

За законопроект №10456 загалом проголосували 335 депутатів за мінімально необхідних 226, за законопроект №10457 – 323, повідомляють «Українські Новини».

Зазначається, що законопроект №10456 передбачає затвердження указу Президента №49 від 5 лютого «Про продовження терміну дії військового стану в Україні», згідно з яким термін дії військового стану продовжується з 5:30 14 лютого 2023 року на 90 діб.

Законопроект №10457 передбачає затвердження указу Президента №50 від 5 лютого «Про продовження терміну проведення спільної мобілізації», згідно з яким термін проведення загальної мобілізації продовжується з 14 лютого на 90 діб.

У записці пояснення до обох законопроектів зазначається, що їх прийняття сприятиме вжитню адекватних заходів, спрямованих на відображення збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року Рада продовжила термін дії військового стану та проведення спільної мобілізації з 16 листопада на 90 діб, тобто до 13 лютого 2024 року.

24 лютого 2022 року парламент схвалив запровадження Президентом Володимиром Зеленським військового стану у зв'язку з початком Росією війни та оголошення та проведення спільної мобілізації.