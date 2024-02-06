В Северской громаде Донетчины появилась питьевая вода: полтора года жители жили без водоснабжения

В Северской громаде Донецкой области с начала полномасштабной войны отсутствует водоснабжение, электрика и газ. Заниматься восстановлением пока невозможно, так как российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты. Однако недавно стало известно, что международная неправительственная гуманитарная организация «Сумка Самаритянина» приобрела для громады фильтровальную станцию. Об этом сообщают «Новости Донбасса».



Как отмечается, доставлять воду планируют дважды в неделю. До этого жителям Северска привозили бутилированную воду.



«Наконец-то мы сегодня будем ее испытывать. За определенное время она уже отфильтровала пять кубов. Это было пробное включение. А доставлять мы будем ее, есть у нас специализированная машина десятикубовая. Благодарю областную военную администрацию за то, что они нам ее приобрели. Благодаря им будем пробовать возить. Сейчас проведем все анализы, какая выходит вода отсюда и будем возить, доставлять воду в Северск», — отметил начальник Северской городской военной администрации Алексей Воробьев.



В Северске проживают люди пенсионного и предпенсионного возраста, они наотрез отказываются покидать родной город. Промышленность тут давно не работает. Местные жители выживают за счет гуманитарной помощи.



Отказывается уезжать и Алла, которая продолжает работать терапевтом. Несмотря на 70-летний возраст, принимает около десяти пациентов.



Сегодня население Северска составляет около тысячи человек. До полномасштабного вторжения было в десять раз больше. Из-за частых обстрелов гражданской инфраструктуры оккупационными войсками РФ, люди живут преимущественно в подвалах и убежищах, либо в частном секторе.





Напомним, в Северской громаде работают четыре социальных работника. Из городской больницы и амбулатории остались стоматолог и семейный врач, других специалистов привлекают, привозят для осмотра пациентов, чтобы сделать УЗИ, рентген и т.д.