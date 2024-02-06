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У Сіверській громаді Донеччини з`явилася питна вода: півтора роки мешканці жили без водопостачання

06 лютого 2024, 16:14

У Сіверській громаді Донеччини з`явилася питна вода: півтора роки мешканці жили без водопостачання

У Сіверській громаді Донецької області від початку повномасштабної війни відсутнє водопостачання, електрика та газ. Займатися відновленням поки що неможливо, оскільки російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти. Однак нещодавно стало відомо, що міжнародна неурядова гуманітарна організація «Сумка Самаритянина» придбала для громади фільтрувальну станцію. Про це повідомляють «Новини Донбасу».

Як зазначається, доставляти воду планують двічі на тиждень. До цього мешканцям Сіверська привозили бутильовану воду.

«Нарешті ми сьогодні її випробовуватимо. За певний час вона вже відфільтрувала п'ять кубів. Це було пробне включення. А доставлятимемо ми її, є у нас спеціалізована машина десятикубова. Дякую обласній військовій адміністрації за те, що вони нам її придбали. Завдяки їм пробуватимемо возити. Зараз проведемо всі аналізи, яка виходить вода звідси і возитимемо, доставлятимемо воду до Сіверська», — зазначив начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов.

У Сіверську проживають люди пенсійного та передпенсійного віку, вони навідріз відмовляються залишати рідне місто. Промисловість тут не працює. Місцеві мешканці виживають за рахунок гуманітарної допомоги.

Відмовляється їхати і Алла, яка продовжує працювати терапевтом. Попри 70-річний вік, приймає близько десяти пацієнтів.

Сьогодні населення Сіверська становить близько тисячі людей. До повномасштабного вторгнення було вдесятеро більше. Через часті обстріли цивільної інфраструктури окупаційними військами РФ, люди живуть переважно в підвалах і притулках, або в приватному секторі.



Нагадаємо, у Сіверській громаді працюють чотири соціальні працівники. З міської лікарні та амбулаторії залишилися стоматолог та сімейний лікар, інших фахівців залучають, привозять для огляду пацієнтів, щоб зробити УЗД, рентген тощо.

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