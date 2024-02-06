В приложении «Воздушная тревога» стало больше разных оповещений и инструкций

В новой версии приложения «Воздушная тревога» появились новые виды оповещений и инструкций. Фото: AJAX. systems

Разработанное компаниями Ajax Systems и Stfalcon приложение «Воздушная тревога» при поддержке Министерства цифровой трансформации обновлено до последней версии. Оно позволяет пользователям получать оповещения о различных типах опасностей и стихийных бедствий. Об этом сообщила пресс-служба Ajax Systems.

Отмечается, что приложение «Воздушная тревога» получило обновление с оповещением различных видов угроз. В версии 5.2 добавлена возможность получать важные оповещения от ОВА и Гражданской защиты Украины о различных типах опасностей, стихийных бедствиях и инструкции по дальнейшим действиям в таких ситуациях. Обновление уже доступно для пользователей iOS, Android.

Информация обо всех видах опасности поступает от дежурных центров оповещения гражданской защиты и ГСЧС, поясняется в сообщении.

Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также отправляет текстовые сообщения с рекомендациями действий. Это поможет вовремя оповестить большое количество населения о критических ситуациях, например, прорыв дамбы и необходимость эвакуации, сообщили в компании.

По данным компании, в новой версии приложения улучшен режим энергосбережения, исправлены ошибки со звуками объявления тревоги и обновления статуса в закрепленном уведомлении.

В предыдущей версии приложение оповещало пользователей о пяти типах угроз: воздушная тревога, артиллерийский обстрел, уличные бои, химическая и радиационная опасность.

По данным компаний-разработчиков, приложение загрузили уже более 26 млн раз и активно используют более 6 млн пользователей.

Ajax Systems — международная технологическая компания и крупнейший в Европе производитель систем безопасности. Продуктовое портфолио насчитывает более 135 беспроводных и проводных устройств для безопасности и автоматизации. Компания предлагает решения для видеонаблюдения, умного дома, обнаружения пожара и предотвращения потопов. Услугами компании пользуются более 2,5 млн пользователей в 187 странах мира.

Stfalcon — украинская ИТ-компания, которая уже 14 лет занимается разработкой веб-сервисов и мобильных приложений для бизнеса и стартапов.

На протяжении почти двух лет украинцы практически каждый день слышат звуки воздушной тревоги, предупреждающие об опасности. В начале войны они были мало кому знакомы и вводили в ступор. Однако главная их цель — помочь сориентироваться в условиях опасности. Какие есть виды сирен, кто запускает сигналы тревоги, о чем они сообщают — в материале «Новостей Донбасса».