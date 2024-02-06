У додатку «Повітряна тривога» побільшало різних оповіщень та інструкцій

У новій версії програми «Повітряна тривога» з'явилися нові види сповіщень та інструкцій. Фото: AJAX. systems

Розроблений Ajax Systems і Stfalcon додаток «Повітряна тривога» за підтримки Міністерства цифрової трансформації оновлено до останньої версії. Він дозволяє користувачам отримувати оповіщення про різні типи небезпек та стихійних лих. Про це повідомила пресслужба Ajax Systems.

Зазначається, що програма «Повітряна тривога» отримала оновлення з оповіщенням різних видів загроз. У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від ОВА та Цивільного захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції щодо подальших дій у таких ситуаціях. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.

Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС, пояснюється у повідомленні.

Для кожного типу тривоги створено унікальні оповіщення. Крім звукових сигналів, програма також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій. Це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад прорив дамби та необхідність евакуації, повідомили в компанії.

За даними компанії, у новій версії програми покращено режим енергозбереження, виправлено помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу у закріпленому повідомленні.

У попередній версії програма сповіщала користувачів про п'ять типів загроз: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна та радіаційна небезпека.

За даними компаній-розробників, програму завантажили вже понад 26 млн разів і активно використовують понад 6 млн користувачів.

Ajax Systems — міжнародна технологічна компанія та найбільший у Європі виробник систем безпеки. Продуктове портфоліо налічує понад 135 бездротових та дротових пристроїв для безпеки та автоматизації. Компанія пропонує рішення для відеоспостереження, розумного будинку, виявлення пожежі та запобігання потопам. Послугами компанії користуються понад 2,5 млн. користувачів у 187 країнах світу.

Stfalcon — українська ІТ-компанія, яка вже 14 років займається розробкою веб-сервісів та мобільних додатків для бізнесу та стартапів.

Упродовж майже двох років українці практично щодня чують звуки повітряної тривоги, які попереджають про небезпеку. На початку війни вони були мало кому знайомі та вводили у ступор. Однак головна їхня мета — допомогти зорієнтуватися в умовах небезпеки. Які є види сирен, хто запускає сигнали тривоги, про що вони повідомляють — у матеріалі «Новин Донбасу».