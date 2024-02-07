В Киеве значительно возросло количество пострадавших из-за ракетной атаки, есть погибшие

В Киеве значительно возросло количество пострадавших из-за ракетной атаки. Фото: полиция

В результате сегодняшней ракетной атаки по Киеву пострадали девять людей в двух районах. Среди них есть беременная женщина, ее госпитализировали. О последствиях рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.



«Пострадали 9 человек. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них – беременная женщина. Еще двое пострадавших госпитализированы в Днепровском районе. А одному медики оказали помощь на месте», — написал он.

По его информации, в Голосеевском районе спасатели тушат возгорание в 18-этажном доме на нескольких этажах. Также ликвидируют пожар в здании СТО.

Кроме того, в результате атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам.



Также в Днепровском районе обломки повредили высоковольтные линии.



Обновление (10:02) По словам Кличко, в столице в результате вражеской атаки пока 13 пострадавших. В частности, 10 из них, включая беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе.



Обновление (10:20) Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Киеве сейчас известно о двух погибших. Под завалами могут находиться люди.





Обновление. По состоянию на 11:20 КГВА сообщила о том, что в результате ракетного удара в столице три человека погибли, кроме того, 21 человек получил ранения.



Обновлено (11:37) Из-под завалов деблокировано тело 4-го погибшего в многоэтажке в Голосеевском районе Киева. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.





Также 19 человек получили травмы. Эвакуированы 60 жителей дома.



Обновлено (11:40). Мэр Киева Виталий Кличко доложил, что по уточненным данным, 35 человек пострадали, в том числе 32 пострадавших в Голосеевском районе и трое — в Днепровском.



Обновлено (13:20). Число пострадавших в Киеве увеличилось до 38 человек, сообщает КГВА.



«По обновленным данным, по состоянию на эту минуту, в результате ракетного удара в столице погибли 4 человека. Еще 38 получили ранения», — говорится в сообщении.



Напомним, из-за атаки по Киеву на левом берегу частично пропало электроснабжение.