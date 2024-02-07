У Києві значно зросла кількість постраждалих через ракетну атаку, є загиблі

Ракетна атака на Київ. Фото: поліція

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Києву постраждали дев'ять людей у двох районах. Серед них є вагітна жінка, її госпіталізували. Про наслідки розповів мер української столиці Віталій Кличко.



«Постраждали 9 людей. Зі багатоповерхівки у Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них – вагітна жінка. Ще двох постраждалих госпіталізовано у Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці», — написав він.

За його інформацією, у Голосіївському районі рятувальники гасять спалах у 18-поверховому будинку на кількох поверхах. Також ліквідують пожежу у будівлі СТО.



Крім того, внаслідок атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці з'ясовують масштаби та негайно розпочнуть ремонтні роботи.





Також у Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії.



Оновлення (10:02) За словами Кличка, наразі у столиці внаслідок ворожої атаки наразі 13 постраждалих. Зокрема, 10 з них, в тому числі вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі.



Оновлення (10:20) Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Києві станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди.





Оновлення. Станом на 11:20 КМВА повідомила про те, що внаслідок ракетного удару в столиці троє людей загинули, крім того, 21 особа отримала поранення.



Оновлено (11:37) З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. Про це розповіли в пресслужбі ДСНС.





Також 19 людей отримали травми. Евакуйовано 60 мешканців будинку.



Оновлення Мер Києва Віталій Кличко доповів, що за уточненими даними, 35 людей постраждали, зокрема, 32 постраждалих в Голосіївському районі та троє — в Дніпровському.



Нагадаємо, через атаку по Києву на лівому березі частково зникло електропостачання.