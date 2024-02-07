Армия РФ за сутки атаковала шесть населенных пунктов Донетчины: повреждены дома

Российские оккупанты за сутки семь раз атаковали жилой сектор Донетчины. Фото: полиция

За минувшие сутки, 6 февраля, российские оккупанты семь раз обстреляли жилой сектор Донетчины. В результате атак повреждены дома. Об этом сообщили в полиции.



В ведомстве отметили, что попадания зафиксированы в 6 населенных пунктах: городах Авдеевка, Курахово, поселке Острое, селах Максимилиановка, Новоселовка Первая, Алексеевка.



Кроме того, повреждены 2 жилых дома, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль.



Из артиллерии россияне обстреляли Максимильяновку, из-за россиян поврежден дом.



Напомним, за 6 февраля россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив одного жителя Авдеевки и Острого.