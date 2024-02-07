Армія РФ за добу атакувала шість населених пунктів Донеччини: пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти за добу сім разів атакували житловий сектор Донеччини. Фото: поліція

Минулої доби, 6 лютого, російські окупанти сім разів обстріляли житловий сектор Донеччини. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Про це повідомили у поліції.



У відомстві зазначили, що влучення зафіксовано у 6 населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, селищі Гостре, селах Максимільянівка, Новоселівка Перша, Олексіївка.



Крім того, пошкоджено 2 житлові будинки, господарську споруду та цивільний автомобіль.



З артилерії росіяни обстріляли Максимільянівку, через росіян пошкоджено будинок.



Нагадаємо, за 6 лютого росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши одного жителя Авдіївки та Острого.