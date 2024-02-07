Российская армия обстреляла Донецкую область: есть раненые

За прошедшие сутки, 6 февраля, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив одного жителя Авдеевки и Острого. Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал у себя в Telegram.



«За 6 февраля россияне ранили 2 жителей Донбасса — в Авдеевке и Остром», — заявил Филашкин.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи на сегодняшний день составляет 1850 человек убитыми и 4539 — ранеными.



Напомним, 5 февраля, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив одного жителя Авдеевки.